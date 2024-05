Arrestata consulente finanziaria, ha truffato amici e professionisti per oltre un milione di euro

Nonostante fosse stata radiata dall'albo dei consulenti finanziari dal 2019 per le sue condotte illecite, ha continuato a dare consulenze - rivelate poi fasulle - vendendo prodotti finanziari falsi riportati su documenti contraffatti che avevano i loghi della Banca d'Italia.

Peccato che quei prodotti non esistevano. Così una cinquantenne romana ha truffato amici e professionisti che si fidavano di lei per oltre un milione di euro. È quando ha ricostruito la guardia di finanza di Roma, nel corso di un'indagine diretta dalla procura, arrestando e portando in carcere la consulente finanziaria accusata di truffa, abusivismo finanziario e autoriciclaggio, destinataria di un sequestro preventivo di circa 800 mila euro.

Secondo l'indagine la donna, nonostante la radiazione dall'albo, ha continuato a proporsi come promotore finanziario, riuscendo a raccogliere abusivamente risparmi per un ammontare di oltre un milione di euro da molteplici clienti, dei quali avrebbe carpito non solo la fiducia. Da loro, inoltre, aveva ottenuto anche le relative credenziali bancarie, reinvestendo larga parte di tali proventi nell’acquisto di prodotti finanziari a suo nome.

A seguito dei preliminari riscontri, a dicembre 2023 la consulente era stata posta agli arresti domiciliari, ma si è reso necessario aggravare la misura cautelare a causa del fatto che la stessa avrebbe continuato a esercitare abusivamente l'attività finanziaria nei confronti di decine di ignari risparmiatori, utilizzando per aggirare le restrizioni, un numero telefonico e un conto corrente intestati al proprio legale di fiducia, anche lui indagato.

In alcune occasioni, la consulente finanziaria sarebbe anche evasa dai domiciliari sfruttando autorizzazioni concesse dal giudice sulla scorta di certificazioni per visite mediche che in realtà non avrebbe effettuato. Le indagini continuano.