La "Santabarbara" è nel vano ascensori di una palazzina: le armi scoperte a Roma est

Una Santa Barbara pronta a fare fuoco occultata all'interno dei locali di un ascensore di una palazzina a Roma est. Un fucile calibro 12 Beretta a canne mozze e calcio tagliato, ben oleato e pronto all’uso con all’interno 2 cartucce a pallettoni e 8 munizioni a palla asciutta, 1 pistola a tamburo calibro 38 colt priva di munizionamento nascosta in un’intercapedine sotto il pavimento, tutto denunciato quale provento di furto in abitazione nel 2016.

Questo quanto rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti dagli agenti della Polizia di Stato del V Distretto Prenestino, diretto da Roberto Arneodo, a conclusione di una attività d’indagine nel quartiere popolare della Riserva Nuova, la vecchia Ponte di Nona, a ridosso della via Prenestina.

Armi rubate trovate nascoste all'interno di una cabina elettica probabilmente per tentare di depistarne la riconducibilità, posizionata in un locale chiuso a chiave ed adibito a vano ascensori. Armi modificate e munizionamento pesante ricercato in certi ambienti criminali sottratte dalla reale e concreta disponibilità della delinquenza locale.

Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di verificare se le armi siano state utilizzate per commettere eventi delittuosi.