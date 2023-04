Romanisti a caccia di olandesi: sequestrate mazze, bastone e martelli

Erano presumibilmente a caccia di tifosi olandesi i venti ultras dell'As Roma trovati con mazze, bastone e martelli nascosti nel portabagagli di un'auto. Una partita ad alto rischio quella fra i giallorossi e il Feyenoord con le frange estreme delle due tifoserie oramai ai ferri corti dal 2015, quando l'orda arancione deturpò la Barcaccia di piazza di Spagna. Nonostante il divieto di vendita di biglietti ai tifosi di Rotterdam sono centinaia gli olandesi sbarcati in città e costantemente monitorati dalla polizie e dalle forze dell'ordine.

Romanisti a caccia di olandesi

Presenza nella Capitale degli hooligans olandesi che non è passata naturalmente inosservata agli ultras della Roma che nella serata di mercoledì hanno cercato il contatto con i supporter provenienti dai Paesi Bassi con la polizia che ha bloccato un possibile assalto di 200 tifosi allo Shamrok, pub del centro dove si erano radunati. A poche ore dal match è stata sempre la polizia di stato con gli agenti delle volanti e gli investigatori della Digos, ad intercettare un gruppo di 20 tifosi romanisti presso un pub di via Andrea Doria, poco distate dallo stadio Olimpico. Gli ultras sono stati identificati e condotti presso gli uffici di polizia, in quanto all'interno dell'auto di uno di loro sono state ritrovate mazze, bastoni e dei martelli

Ultras olandesi monitorati dalla polizia

Sul fronte olandese, sono almeno una quarantina gli ultras del Feyenoord che sono stati intercettati nell'ambito dei servizi di prevenzione. I tifosi al momento non hanno creato criticità e in piccoli gruppi stanno passeggiando per le vie di un centro blindato, con fontane e monumenti transennati, e dove sono in atto presìdi di polizia e carabinieri e servizi di osservazione.

Mille agenti in campo

Per la gestione dell'ordine pubblico nella giornata di sono oltre mille gli uomini in campo. Da mezzanotte è scattato anche il divieto di vendita e trasporto di bevande in vetro che cesserà domani mattina alle 8. L'attenzione per la sicurezza è molto alta, visto il precedente del 2015 quando un gruppo di tifosi olandesi devastò la fontana della Barcaccia di piazza di Spagna e i disordini creati dai tifosi dell'Eintracht a Napoli, dove alcuni ultras partenopei hanno ospitato in questi giorni i tifosi olandesi oggi presenti nella Capitale.