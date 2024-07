Rubate nelle case e utilizzate per commettere crimini, stretta sul possesso delle armi

Troppo facili da reperire, non solo al mercato nero della criminalità. Gli ultimi fatti di sangue avvenuti a Roma e provincia, che evidenziano sempre più la facilità con cui le armi circolano, hanno ulteriormente messo in luce l’esigenza, auspicata anche dal prefetto di Roma Lamberto Giannini in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, di maggiori verifiche sulle condizioni con cui le armi vengono custodite e protette. Pistole, fucili che, troppo spesso, vengono lasciate esposte e bottino di ladri che le rubano per poi immetterle nel mercato illegale.

A tal proposito, i carabinieri del comando provinciale di Roma dopo i controlli già eseguiti nei mesi scorsi, hanno intensificato l’attività di prevenzione e controllo sull’osservanza delle prescrizioni in materia di armi nella Capitale come nell’area metropolitana, tra cui Lariano, Nemi, Lanuvio, Ariccia, San Cesareo, Olevano Romano, Rocca di Papa, Monte Compatri, Artena, Pomezia e Torvajanica.

I militari dell'Arma, in particolare, hanno incentrato l’attenzione sulle modalità di custodia e porto delle armi da sparo e relativo munizionamento, sulla tenuta della relativa documentazione amministrativa e sul mantenimento dei requisiti soggettivi (morali, giudiziari, eccetera) richiesti per la detenzione di armi.

Tra le principali violazioni riscontrate ci sono la custodia delle armi in luoghi e con modalità non consentite, la mancata o non aggiornata certificazione medica di idoneità psicofisica, il possesso di munizionamento in più rispetto al consentito.

Gli accertamenti, che hanno riguardato 284 persone e 1.007 armi, hanno permesso di diffidare ben 64 persone, per il mancato possesso di certificazione medica di idoneità psicofisica aggiornata. Sull’onda dei controlli, alcuni cittadini si sono messi in regola, anche acquistando idonei armadi per la custodia delle armi, altri spontaneamente hanno deciso di disfarsi delle armi e delle munizioni, regalandole ad amici che hanno titolo per la detenzione oppure, consegnandole presso le stazioni dell’Arma dei carabinieri competenti per territorio, per la successiva rottamazione.

In totale, i carabinieri hanno ritirato 8 fucili, 5 pistole e 20 munizioni, tra sequestri e ritiri amministrativi.