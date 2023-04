Così l'arsenale di Pietralata spargeva piombo in tutta Roma

Armi rubate in Umbria, a Roma e in Abruzzo e poi messe a disposizione della malavita della Capitale. Chi era autorizzato - dopo aver pagato l'affitto e l'utilizzo "usa e getta" dell'arma - si recava nel posto concordato, in quel palazzone popolare, prendeva quello che gli serviva e poi portava a termine il suo "lavoro". Le prime indagini sulla 'santabarbara' scoperta a Pietralata della squadra mobile stanno raccontando questo.

A custodire quel "tesoro", così considerato da chi voleva gambizzare o uccidere i propri rivali, una donna di trenta anni e non un uomo, come detto in un primo tempo. Ma chi ha metto insieme tutti quei "ferri" del mestiere, quello del criminale? Gli investigatori e gli inquirenti della direzione distrettuale antimafia di Roma stanno lavorando per dare una risposta a questa domanda.

Le armi rubate nel covo di Pietralata

Un primo enigma, a ogni modo, è stato risolto. L'arma che ha ucciso Andrea Fiore, il carrozziere amico di Luigi Finizio, anche lui ucciso giorni prima, è stata trovata dalla polizia in una casa popolare occupata da Daniele Viti - arrestato insieme a Danilo Rondoni proprio per il delitto di Fiore - in via dei Sampieri, a Corviale. È possibile che quell'arma si stata presa dal bunker di Pietralata, d'altronde non è escluso che sia stato lo stesso Viti a indicare il covo a chi indaga.

Che gli inquirenti siano andati a colpo di sicuro grazie all'aiuto di una "gola profonda", è un fatto. Secondo quanto appreso, le undici armi sequestrate in quell'arsenale arrivavano da diverse parti di Italia. Una Beretta calibro 6,65, per esempio, era stata rubata a Roma nel 2014, una pistola Arminius ad Avezzano nel 2022. Sempre l'anno scorso, a Perugia, è stata rubata la Glock con tanto di decine di munizioni. E ancora una calibro 6,35 e una pistola Browning rubate a Roma nel 2020, così come l'arma con tanto di silenziatore.

Duecento euro per un'arma

Sono "ferri" che, secondo quanto ricostruito, sarebbero stati rubati a guardie giurate o negli appartamenti. Armi clandestine che a Roma, come abbiamo già raccontato, si possono trovare a 200 euro in su per una semiautomatica, fino ai mille per una mitraglietta Uzi o duemila per un kalashnikov. D'altronde avere la disponibilità di pistole e fucili non è più così impossibile.

Lo dimostrano anche le indagini dei carabinieri sull'omicidio - ancora irrisolto - di Fabrizio Vallo. I militari del nucleo investigativo, nel corso di un blitz effettuato lo scorso febbraio a Fiumicino, arrestarono un uomo di 54 anni originario di Gela e da anni residente a Roma, dopo avere trovato nella sua auto due bombe artigianali e sei pistole, di cui una con la matricola abrasa. Un arsenale, mobile in questo caso.

I numeri d'altronde parlano chiaro e rivelano un incremento notevole della corsa agli armamenti. Anche di quelli regolari. La quota dei rilasci dei permessi a Roma è aumentata di mille unità in un anno. Secondo le ultime rivelazioni, come scritto sopra, sono 70605 le licenze ufficiali tra uso caccia, tiro a volo, difesa personale arma corta e arma lunga e guardie giurate con arma corta e arma lunga.