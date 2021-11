Inseguimento a Pietralata: in fuga con pistola, coltelli e droga

Un inseguimento per evitare l'arresto, una fuga però finita male per un 42enne romano, poi arrestato dagli agenti della Sezione Volanti e del commissariato di Porta Pia, che lo hanno visto sfrecciare in auto mentre era nella zona di Pietralata. Tutto è iniziato quando i poliziotti, sabato, hanno notato un'auto provenire da via dell'Acqua Marcia a forte velocità per poi svoltare su via Silvano.

Fermato il veicolo dopo un inseguimento, il conducente al volante è stato perquisito. All'interno della tasca destra del giubbotto aveva due coltelli, uno con manico in legno e lama sporca di hashish e l'altro a farfalla, grigio cromato, mentre all'interno del marsupio che aveva a tracolla, in una fodera bianca, è stata trovata una pistola semiautomatica calibro 6.35 con matricola abrasa e caricatore inserito rifornito con 3 proiettili dello stesso calibro, oltre a 390 euro.

All'interno degli slip, invece, sono stati rinvenuti involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish, cocaina e pasticche MDMA. Durante la perquisizione domiciliare invece è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente e una pistola lanciarazzi calibro 22 con relativo tromboncino, caricatore inserito e rifornito di 6 colpi a salve oltre ad una scatolina metallica con altri 10 colpi. Sostanza stupefacente trovata, pari a 2,6 grammi di cocaina, 13,5 grammi di hashish, 0.5 grammi lordi di MDMA, denaro, coltelli e le due pistole sono stati sottoposti a sequestro.