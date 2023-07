Nasconde armi clandestine e pezzi di auto da vendere sul mercato nero

Nascondeva armi clandestine e pezzi di auto già smontate. A scoprire quello che un uomo teneva in casa al Villaggio Prenestino, sono stati i carabinieri della sezione operativa di Frascati.

I militari, nel corso di un'attività di controllo, hanno rinvenuto in casa dell'uomo varie armi, tra cui una pistola Beretta calibro 7,65 e due fucili da caccia calibro 12, di provenienza clandestina e numeroso munizionamento, proiettili per pistola e cartucce per fucili anche a piombo spezzato.

Inoltre, nelle pertinenze dell'abitazione, sono state rinvenute numerose autovetture di provenienza illecita, tra cui un Range Rover Velar, alcune già smontate e i cui pezzi pronti per la vendita sul mercato nero.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro penale e l’uomo è stato arrestato per la detenzione delle armi clandestine e condotto ai domiciliari. Il suo arresto è stato convalidato dal tribunale di Roma che, in attesa del processo, ha disposto per lui la misura degli arresti domiciliari. Le indagini proseguono e le armi verranno inviate agli esperti balistici dai ris dei crabinieri per accertare un eventuale utilizzo in episodi delittuosi.