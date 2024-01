Il prefetto di Roma chiede più controlli su chi ha porto d'armi

"Un conto sono le armi usate in contesti criminali un altro sono i porti d'arma". Non una stretta ai permessi, dunque, ma il prefetto di Roma Lamberto Giannini auspica una maggiore attenzione sui rilasci dei permessi e, soprattutto, più verifiche sulle condizioni con cui le armi vengono conservate e protette. Pistole che, troppo spesso, vengono lasciate incustodite e preda dei ladri che le rubano per poi immetterle nel mercato illegale.

Gli ultimi fatti di cronaca a Roma che in questo inizio di 2024 hanno raccontato degli omicidi di Alexandru Ivan e di Cristiano Molè, e dello studente gambizzato ad Anzio, hanno riportato alla luce un annoso problema, quello della facilità con cui le armi circolano in città. Durante il comitato di sicurezza pubblica che si è svolto a Roma, l'obiettivo sarà quello di garantire più sicurezze alle periferie, ma non solo.

Le armi clandestine

Alla domanda da dove provengono le armi illegali il prefetto ha sottolineato: "Questo lo diranno di volta in volta le varie indagini. Sicuramente c'è un mercato, ci sono armi che vengono rubate". Giannini poi ha aggiunto: "A Roma spesso vengono fatte operazioni dove vengono recuperate armi importanti, ma non penso che sia così facile recuperare un'arma".

Eppure non è sempre così. In questo articolo di approfondimento per la sezione Dossier, abbiamo raccontato quanto costa rimediare un'arma clandestina. Si va spesso in periferia, si cerca il contatto giusto e si tratta per il prezzo. Dai 200 euro in su per una semiautomatica, mille per una mitraglietta, dai duemila per un fucile kalashnikov. Il prezzo sale se la pistola non ha mai sparato.

Permessi troppo facili

Il problema delle armi da fuoco va affrontato e da troppo tempo, forse, è stato rimandato. E non solo per il mercato clandestino, ma anche per il rilascio delle autorizzazioni, anche grazie all'escamotage dell'utilizzo per uso sportivo come abbiamo spiegato qui. Un anno fa, dopo l'omicidio di Martina Scialdone, il sindaco Roberto Gualtieri aveva lanciato un invito a ripensare alle regole con cui, a oggi, è possibile entrare in possesso di un arma.

Stando a quanto ricostruito, Costantino Bonaiuti, l'uomo accusato di quell'omicidio, era in possesso di porto d'armi per uso sportivo, aveva a casa quattro pistole - una delle quali sarebbe quella usata per uccidere Scialdone - e si allenava al poligono di tiro.

Un appello che Gualtieri lanciò un mese prima, a dicembre 2022, dopo la furia omicida di Claudio Campiti che è costata la vita a Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi e Nicoletta Golisano nella strage di Fidene. Il canovaccio fu identità: rilascio facile per le armi e poi la tragedia.

Le richieste per porto d'armi

Secondo i dati forniti dalla questura di Roma, nel 2022 sono stati rilasciati 2.663 i porto d'armi per difesa personale, rilasciati e rinnovati contro i 2.305 dell'anno precedente. Un aumento di 350 autorizzazioni.

Nel 2021, infatti, nella Capitale c'erano 70.605 licenze in totale per armi tutte regolarmente detenute e censite. Numeri destinati a salire. Nel primo trimestre del 2023, stando ai dati ancora parziali, sono stati autorizzati 762 porto d'armi. Un numero che, tuttavia, non racconta la totale verità dello scenario. Le armi legali, secondo gli investigatori, finiscono nel mercato illegale quando vengono rubate dalle abitazioni di chi le detiene, soprattutto quelle di piccolo calibro.