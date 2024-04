Armeggia nell'auto piena di droga, i poliziotti lo controllano e lui li minaccia con un cacciavite

Entra in una strada isolata, scende e armeggia nel cofano. Peccato però che alle sue spalle vi fossero i poliziotti, pronti a rendergli conto di quel fare sospetto e di quei panetti che si intravedevano.

Senza esitazione, i poliziotti si sono qualificati. La reazione dell'uomo, un 38enne romano, è stata fulminea e violenta. Armato di un cacciavite, ha tentato una fuga disperata, sferrando calci e pugni contro gli agenti. Tuttavia, la sua fuga è stata vanificata e la droga è stata prontamente sequestrata.

Oltre ai 94 panetti di hashish rinvenuti nella busta sul pianale dell'auto, altre 4 porzioni della sostanza erano nascoste in un vano artigianale ricavato nella carrozzeria, dietro al fanalino stesso. Il peso totale della droga sequestrata si aggira intorno ai 10 chili, un colpo significativo contro il traffico di stupefacenti nella zona.

In aggiunta alla droga, l'uomo è stato trovato in possesso di una somma considerevole: 1.000 euro nella tasca della giacca. Un dettaglio che solleva ulteriori interrogativi sulle attività illecite in corso.