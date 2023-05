Armato di fucile da sub rapina un supermercato

È entrato un supermercato armato di sub per rapinarlo. È quanto successo nella serata del 24 maggio in via San Martino della Battaglia, in zona Castro Pretorio. Quella sera, un uomo di 30 anni era entrato a volto scoperto e, dopo aver lanciato uno zaino contro la cassiera, l'aveva minacciata con un fucile subacqueo, intimandole di riporre l'incasso all'interno dello zaino.

Appena ricevuto il denaro, l'uomo è scappato a piedi facendo perdere le proprie tracce. Acquisita la denuncia e la descrizione del malvivente, i carabinieri della stazione Macao hanno iniziato a indagare e, grazie alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza poste lungo le vie adiacenti e degli esercizi limitrofi al supermercato, sono riusciti a identificare l'uomo.

Le serrate ricerche nella zona - in particolare nei luoghi di aggregazione e ricovero di pregiudicati e senza fissa dimora – hanno portato, in meno di 24 ore, al rintraccio dell'indiziato in piazza dei Cinquecento che è stato bloccato e trovato ancora con gli abiti indossati durante la rapina. Il 30enne, dopo essere stato anche riconosciuto dal personale del supermercato, è stato portato nel carcere di Regina Coeli. Il fermo dell'uomo è stato convalidato dal tribunale di Roma che ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.