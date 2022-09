Armato di pietra minaccia clienti del bar e la titolare

Momenti di tensione in un bar della zona di Cinecittà dove un uomo "armato" di pietra ha minacciato i clienti e la titolare dell'esercizio. È quanto avvenuto intorno alle 8:30. Sul posto i carabinieri, allertati dai passanti che hanno notato la scena.

L'uomo, un romano di 54 anni, all'arrivo dei militari urlava e prendeva di mira le persone all'interno del bar. Poi, per evitare l'arresto, ha aggredito anche i carabinieri. Fermato, è stato portato in caserma. Al termine del rito per direttissimo avvenuto ieri, è stato disposto dal giudice l'obbligo di firma in caserma.