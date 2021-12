Porta Portese Est, armato di coltello si aggira tra le bancarelle del mercato e rapina ambulante

Paura nel pomeriggio di domenica a Porta Portese est, dove un uomo armato di coltello è stato visto mentre si aggirava tra le bancarelle del mercato rionale in piazza Pino Pascali. A dare l'allarme il titolare di un chiosco, minacciato dalla persona armata e che lui stesso è riuscito ad allontanare. Qualche minuto dopo, però, l'uomo con il mano il coltello è stato visto passare con delle scarpe in mano, appena rubate dal banco di un ambulante.

Sul posto sono dunque, sono arrivate a sirente spiegate le volanti della polizia rincorrendo il rapinatore, visto mentre gettava a terra l'arma. Per evitare l'arresto l'uomo, romano di 48 anni, ha tirato calci e pugni, ma è stato bloccato e messo a bordo della Volante per essere portato negli uffici di polizia per gli atti di rito.

Durante il trasporto il 48enne ha continuato a tirare calci danneggiando l'auto di servizio: arrestato, dovrà rispondere di tentata rapina aggravata e danneggiamento ai beni dello Stato, reato quest’ultimo per il quale è stato denunciato.