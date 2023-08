La tragedia di Nettuno, si tuffa in mare per salvare il figlio: papà muore per un infarto

Si è tuffato per soccorrere il figlio in mare nella mattinata di ferragosto e ha avuto un malore. Soccorso con l'eliambulanza e portato all'ospedale Riuniti di Anzio ha lottato per ore, ma poi il suo cuore ha smesso di battere. Armando Biagi è morto così a cinquantacinque anni.

L'uomo, residente ad Avezzano, era riuscito a salvare il figlio sedicenne e a riportarlo a riva. Poi una volta raggiunta la spiaggia, ha perso i sensi. Le prime a dargli soccorso sono state due infermiere, poi i bagnini e infine i soccorritori del 118 con tanto di eliambulanza. Il mezzo è atterrato tra i bagnanti e poi è ripartito dopo le manovre di rianimazione.

Armando Biagi, dopo la notte all'ospedale Riuniti di Anzio, è morto per le conseguenze di un infarto. L'uomo era venuto in vacanza da Avezzano, sul litorale laziale insieme alla sua famiglia. Lascia una moglie e due figli. La salma è stata restituita alla famiglia e già domani si terranno i funerali in Abruzzo. Sul posto anche i carabinieri di Anzio.

Il precedente

La tragedia di Nettuno ricorda quella di Santa Severa quando Gianfranco Ricci, lo scorso primo luglio, si era gettato nelle acque del castello per salvare una bimba e sua mamma dall'annegamento. Le due non riuscivano a rientrare a riva a causa di onde da un metro e mezzo.

Gianfranco Ricci si era tuffato, aveva raggiunto prima la piccola e dopo averla messa in salvo assicurandola a una boa si era diretto verso la madre, salvandola. Durante quest'ultimo tentativo, però, qualcosa è andato storto. Mamma e figlia ce l'hanno fatta con l'aiuto degli assistenti bagnanti mentre la guardia costiera si è messa a caccia del cinquantanovenne, nel frattempo scomparso. L'uomo, poi ritrovato, è morto poco dopo.