Choc ad Ariccia, moglie e marito trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio. I vicini: "Sentiti colpi di pistola"

Tragedia ad Ariccia dove nella mattina del 23 settembre, sono stati rinvenuti morti in una villetta due anziani: un uomo di 87 anni e una donna di 83 anni, marito e moglie.

La drammatica scoperta da parte dal personale del 118 chiamato su segnalazione dei residenti che, secondo la segnalazione data, avrebbero udito colpi di pistola in via Damiano Marinelli 4, nei pressi del palazzetto dello sport del comune dei Castelli Romani.

In casa, senza vita, sono stati trovati moglie e marito, entrambi colpiti a morte da colpi di pistola. Sul posto il medico legale e i carabinieri della compagnia di Velletri che indagano. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, neanche quella dell'omicidio suicidio che, per gli elementi investigativi fino ad ora raccolti, appare quella più probabile.