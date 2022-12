Incendio dopo fuga di gas, due intossicati

Paura nella notte ad Ariccia, comune dei Castelli Romani alle porte di Roma. Intorno alle 23 di venerdì 23 dicembre, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti insieme a vigili del fuoco e 118 per un incendio avvenuto in via Vito Volterra.

Un rogo dovuto a fuoriuscita di gas da una bombola che ha interessato un appartamento al quarto piano. Due uomini sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Ariccia per intossicazione e dimessi con due giorni di prognosi. Gli altri condomini sono stati temporaneamente evacuati. L'appartamento dove è scoppiato l'incendio è stato dichiarato inagibile.