Ariccia, famiglia si perde nel bosco: trovati dopo ore di ricerche

Disavventura per una famiglia con un bimbo di 9 anni che nella giornata di ieri, 15 novembre, si era persa nei boschi. Nella tarda serata di ieri i Carabinieri di Ariccia, in provincia di Roma, sono infatti intervenuti per cercare una famiglia che si era persa nei boschi circostanti la cittadina.

La famiglia era uscita a fare un'escursione nell'area boschiva di Ariccia quando all'imbrunire si sono resi conto di essersi persi e hanno chiamato il 112. I Carabinieri sono riusciti a trovare la famiglia e a ricondurla a casa. Tutti e tre stanno bene.