Ardeatino, violenza sessuale nel minimarket: commesso molesta cliente 17enne

L'uomo, che lavorava come commesso in un minimarket della zona dell'Ardeatino, ha palpeggiato una diciassettenne nell'esercizio

Quando ha visto entrare in negozio una 17enne, ha iniziato a molestarla pesantemente, palpeggiandola nelle parti intime. Al punto che le urla della giovanissima cliente hanno attirato l'attenzione degli altri presenti corsi ad avvertire i carabinieri e i militari dell'Esercito in servizio nella vicina metro Laurentina.

E' successo ieri pomeriggio in un minimarket di via Vigna Murata. L'uomo, un 47enne del Bangladesh, è stato bloccato subito e arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata in danno di minore. Il commesso è stato trattenuto in caserma in attesa di essere associato in carcere.