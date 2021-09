Ubriaco si rifiuta di pagare il taxi e aggredisce i poliziotti: arrestato giovane funzionario

La nottata fuori si è conclusa in questura per il giovane funzionario della sede romana di un'organizzazione internazionale, arrestato per essersi rifiutato di pagare una corsa in taxi e avere poi insultato e minacciato i poliziotti intervenuti.

Tutto è successo poco prima dell’alba di giovedì in via Ardeatina. L’uomo, 34 anni, aveva chiamato un taxi, ma stando al racconto del tassista al momento di pagare, complice anche un tasso alcolico decisamente alto, avrebbe dato in escandescenze rifiutandosi. Il tassista ha quindi chiamato la polizia, e sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Tar Carbone. Al loro arrivo però il 34enne non si è calmato, anzi ha iniziato a urlare insulti e improperi impugnando una bottiglia vuota e agitandola verso di loro.

A fatica i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo. Giovedì mattina è stato accompagnato in tribunale per la direttissima, e per la sua vicenda è stato stabilito un rinvio.