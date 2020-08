Auto ariete contro negozio di telefonia, trovata incendiata la vettura usata nel furto

Un furto in un negozio di telefona, un'auto bruciata e un cumulo di rifiuti sversati. C'è tutto questo in un rinvenimento fatto ad Ardea dalla polizia locale sul quale, in parte, indagano anche i carabinieri.

Nella giornata di ieri sono stati trovati dalla polizia locale di Ardea i responsabili del gettito dei rifiuti incendiati all'ingresso del sito archeologico Castrum Inui. Lo rende noto il Corpo ardeatino in una nota stampa. L'indagine, partita immediatamente dopo l'incendio di domenica, ha fatto scoprire alla polizia locale non solo che i cumuli di immondizia lì posizionati erano stati lasciati da due nuclei familiari non residenti ad Ardea.



I caschi bianchi rutuli diretti dal dottor Sergio Ierace hanno infatti trovato "elementi inequivocabili sulla diretta responsabilità dell'illecito da parte di un nucleo familiare di origini straniere e uno di origine italiana. Si tratta di cittadini non residenti ad Ardea, che sono verosimilmente in questo territorio per il periodo di vacanza", spiegano.

Grazie ad alcuni controlli incrociati fra i dati a disposizione dei carabinieri e della polizia locale, è stata quindi ritrovata e identificata l'auto usata come ariete per sfondare la serranda e la vetrata di un negozio in di viale San Lorenzo, dove furono rubati smartphone. Su quel caso indagano i militari di Anzio. La vettura è risultata rubata.