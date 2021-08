Trovato dopo 9 mesi di latitanza: ecco come è stato catturato

Si era reso irreperibile da novembre scorso l'uomo, un 60enne romano, rintracciato ad Ardea e arrestato dai poliziotti del commissariato Tuscolano. Il latitante, che per autofinanziarsi effettuava operazioni di compravendita on line di automezzi, abitava in un complesso residenziale protetto all'ingresso da vigilanza privata.

Dopo giorni di appostamenti gli agenti, approfittando di una porta lasciata aperta, sono riusciti a bloccarlo mentre faceva lavori di manutenzione in piscina. Destinatario di ordine di carcerazione emesso il 15 novembre 2020 dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma, è stato portato nel carcere di Rebibbia dove dovrà scontare una pena di 5 anni, 1 mese e 8 giorni.