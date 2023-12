Giovane ferito da un colpo di pistola durante un'aggressione

Un fatto di cronaca ancora sotto indagine si è verificato alle prime ore di domenica 17 dicembre vicino Roma.

Un giovane ferito da un colpo di pistola

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, un giovane di 24 anni si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale policlinico "Sant'Anna" di Pomezia, accompagnato dalla madre, intorno alle 3 del mattino di domenica 17 dicembre. I sanitari che lo hanno assistito hanno individuato una ferita d'arma da fuoco ad una mano e successivamente lo hanno dimesso con 40 giorni di prognosi.

Il racconto ai Carabinieri

Avvertiti dalla struttura sanitaria, sul posto si sono presentati i Carabinieri della Tenenza di Ardea, che hanno identificato e interrogato il ragazzo. Classe 1999, il ferito è risultato appartenere a una famiglia di Camminanti di Noto, tra le principali e più antiche etnie di origine nomade in Italia. In base al racconto del 24enne, è emerso che mentre tornava a casa intorno alle 23 di sabato 16, in via Monti di Santa Lucia ad Ardea, circa 20 minuti in auto dall'ospedale, veniva avvicinato e aggredito alle spalle da un gruppo di sconosciuti, a sua detta con l'intento di rapinarlo.

Indagini in corso

Gli aggressori, che avrebbero quindi colto alla sprovvista il ragazzo, erano in possesso di un'arma da fuoco. Infatti, nel tentativo di rialzarsi e reagire al tentativo di rapina, il giovane è stato ferito da un colpo di pistola che lo ha raggiunto ad una mano. Dopo il colloquio in ospedale, i militari della Compagnia di Anzio si sono recati sul posto, davanti all'abitazione del ragazzo, dove sono state rinvenute tracce di sangue.