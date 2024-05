Spaccio di droga a Villa Lazzaroni, all'Appio Latino. A seguito di un servizio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato Appio Nuovo hanno arrestato un 67enne italiano.

Nello specifico, i poliziotti mentre si trovavano all’interno di Villa Lazzaroni, hanno visto un uomo, conosciuto come assuntore di sostanze stupefacenti, incamminarsi in direzione di un’altra persona. I due, accortisi della presenza della polizia, si sono allontanati velocemente e il 67enne, uscito dall'area verde, è salito a bordo di un’auto per poi allontanarsi in direzione via Appia Nuova.

Fermato per un controllo, l’uomo è stato sottoposto a una perquisizione personale e veicolare e, all’interno della tasca dei jeans, sono stati rinvenuti 30 euro mentre in una busta celata nel vano sottostante il volante sono stati trovati 32 involucri del peso complessivo di 18 grammi di cocaina. L’arresto, su richiesta della locale procura della Repubblica, è stato convalidato dal Gip e per il 67enne è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.