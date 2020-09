Appio Latino, armato di pistola minaccia i presenti e rapina supermercato

Armato di pistola è entrato nel supermercato Carrefour in via Cesare Baronio 161, ha minacciato i presenti e ha rapinato il contenuto di una casa per poi scappare. Rapina all'Appio Latino nel pomeriggio di mercoledì 10 settembre.

I fatti si sono consumati intorno alle 18:40 circa. L'uomo, con il volto travisato e dall'accento romano, con la pistola in pugno prima ha minacciato un ragazzo delle consegne poi, una volta appurato che il giovane non aveva soldi, è entrato nel supermercato, puntato l'arma contro i dipendenti e si è fatto consegnare l'incasso.

Quindi la fuga. Sul posto gli agenti del Commissariato Appio Nuovo che hanno raccolto le testimonianze e iniziato le indagini. E' caccia al ladro.