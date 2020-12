Appia Antica, una discarica abusiva nel cuore del parco: scoperto un cimitero di auto

Un cimitero di auto nel cuore del parco dell’Appia Antica. In via di Tor Carbone, all’angolo con via Viggiano, sono state rinvenute le carcasse di decine di auto.

La scoperta

La scoperta è stata effettuata dagli agenti della Polizia di Stato del VII Distretto Tor Carbone, diretto da Moreno Fernandez. I poliziotti, durante un servizio di pattugliamento nel parco, sono rimasti insospettiti da quanto hanno visto dietro un cancello. In un'area verde, parzialmente visibile anche dalla strada, erano infatti state parcheggiate numerose vetture.

Il cimitero di auto

Nel terreno gli agenti hanno rinvenuto una vera e propria discarica a cielo aperto. Al suo interno erano presenti numerosi veicoli, molti dei quali incendiati e privi di parti meccaniche. In totale sono stati rinvenuti 71 automobili, di cui 68 in tutto o in parte dati alle fiamme. Nel terreno è stato individuato anche un autocarro, un trattore agricolo, una cisterna in materiale ferroso e lamiere di varia origine.

Una discarica

I mezzi rinvenuti sono risultati essere abbandonati senza il trattamenti preventivo. A peggiorare il quadro l’assenza di impermeabilizzazione del terreno e dei necessari sistemi per il convogliamento e lo smaltimento dei liquidi reflui. Dopo alcuni accertamenti, i poliziotti sono risaliti ai proprietari del terreno, marito e moglie italiani di 87 e 76 anni, che si sono presentati sul posto.

Sequestro e denuncia

L’area è stata sottoposta a sequestro e i due coniugi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per aver esercitato raccolta di rifiuti, anche di tipo pericoloso, in mancanza della prescritta autorizzazione.