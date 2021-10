Dopo incidente è in coma a 18 anni. Gli amici e Achille Lauro: "Serve sangue"

È in coma e lotta tra la vita è la morta Simone M., 18 anni, vittima di un incidente stradale via di Acqua Acetosa Ostiense. Il ragazzo è ricoverato al Sant'Eugenio per aiutarlo è stato lanciato un appello sui social a chi può donare il sangue. Una catena della solidarietà che ha coinvolto anche Achille Lauro.



Il sinistro si è verificato nella notte tra il 15 e il 16 ottobre, all'1.30, in via di Acqua Acetosa Ostiense, all'altezza di via Camus. Il motorino Sym di Simone M. si è scontrato con una Seat Leon. Ad indagare sulla dinamica le pattuglie del Gruppo IX della polizia locale, che - come da prassi - hanno posto sotto sequestro i veicoli.



Il 18enne è stato portato in ospedale in codice rosso al Sant'Eugenio. Mentre lotta tra la vita è la morte gli amici di Simone hanno lanciato un appello sui social chiedendo di andare a donare sangue: "Ne ha bisogno, andate per favore", si legge anche sulla pagina Instagram Tg Alberti.

L'Alberti è l'istituto superiore dell'Eur frequentato dal ragazzo in coma. Lo studente, maggiorenne, può ricevere da qualsiasi gruppo sanguigno, fanno sapere gli amici. Un appello così capillare tanto da essere condiviso proprio su Instagram anche dal cantante Achille Lauro: "È nostro dovere essere vicini a chi ne ha bisogno, rimandate gli impegni e aiutiamolo".