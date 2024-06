Ferma in auto le rubano la borsa con i ricordi del figlio morto, l'appello: "Era tutto ciò che mi rimaneva di lui"

Un documento, una foto, il braccialetto che indossava quando è venuto a mancare e una caramella, che gli aveva regalato il nonno. Sono i ricordi di Riccardo D'Agostino, figlio di Barbara Galli, venuto a mancare lo scorso mese di febbraio dopo che alcune settimane prima gli era stato diagnosticato un tumore. Diciotto giorni, è poi il 27enne è morto in un letto d'ospedale.

Un dolore immenso per la mamma, che da allora ha messo nella sua borsa i ricordi del figlio scomparso tragicamente "Piccoli oggetti che toccavo per sentirlo vicino a me". Ricordi che le sono stati letteralmente strappati da un criminale, che ha rubato la pochette della donna mentre era ferma al semaforo fra viale di Valle Melaina e via dei Prati Fiscali, nel III municipio Montesacro. Lanciato un appello sui social Barbara ha raccontato al nostro giornale cose le è accaduto e quanto fossero importante per lei quei ricordi.

Lo scippo è avvenuto alle 9:30 di lunedì scorso - 10 giugno. "Ero ferma in auto al semaforo - racconta Barbara Galli - ho aperto il finestrino per fumare una sigaretta quando al lato passeggero si è affiancato uno scooter". Nemmeno il tempo di comprendere cosa stesse accadendo "che ha infilato la mano nel finestrino e mi ha rubato la pochette con dentro i suoi ricordi".

Con il casco integrale dal quale uscivano dei capelli ricci, la mamma di Riccardo ha provato a inseguire lo scooterista, ma lo stesso è riuscito a dileguarsi nel traffico verso viale dei Prati Fiscali. "Ho chiamato il 112 e ho raccontato quanto accaduto ai carabinieri. Sono stati molto cortesi e gentili e hanno preso a cuore il mio caso, ma al momento non sono riusciti a risalire allo scippatore".

Commossa Barbara spiega come "Riccardo fosse ben voluto da tutti. Per me era un figlio ma quando è venuto a mancare anche parlando con i suoi amici ho capito quanto fosse diventato un uomo, amato e apprezzato da chi ha avuto il piacere di conoscerlo". Una morte improvvisa "non diagnosticabile", racconta mamma Barbara. "Quando lo abbiamo portato in ospedale dopo che aveva accusato dei forti dolori ci hanno diagnosticato il tumore. Se lo è portato via in 18 giorni".

"Faccio appello al buon cuore del rapinatore - conclude la mamma di Riccardo -. Ho sporto denuncia e lanciato un appello sui social. Sono disperata come solo una mamma che ha perso il figlio può esserlo, ma spero in un miracolo".

Chiunque possa avere informazioni per aiutare Barbara Gallo può contattare il 112 o chiamarla direttamente al numero: 3516418087.