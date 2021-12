Appartamento usato come fortino della droga: fucili clandestini a guardia dello "sballo"

Un appartamento, con tanto di cantina, usato come fortino della droga dove era nascosto stupefacente pronto per essere venduto. A far scattare il blitz, nella zona di Montesacro, gli agenti del commissariato Appio, in cooperazione con alcuni agenti della Squadra Mobile, che sono andati a colpo sicuro avendo appurato, dopo una significativa attività di indagine, che uno spacciatore lavorava ormai da tempo in un parcheggio antistante un complesso residenziale.

Fermato ed identificato sul posto, un 29enne, è stato poi portato a casa dove gli agenti hanno scoperto della droga pronta allo smercio. Nascosti, tre involucri di cocaina dal peso totale di 1,6 grammi, fogli documentanti la contabilità, due bilancini ed un coltello. In un'altra stanza, all'interno di un armadio, è stata trovata una busta sigillata con all'interno 8300 euro.

Proseguendo le ricerche su tutto l'appartamento, i poliziotti hanno perquisito anche le stanze usate da un 59enne e un 26enne. Loro due nascondevano tre involucri per un peso complessivo di 10 grammi, 870 euro in contanti ed un fucile ad aria compressa calibro 4,5 millimetri privo del numero di matricola, quindi di fatto arma clandestina.

Gli investigatori hanno poi spostato l'attenzione su una seconda abitazione di proprietà degli stessi dove, per la stessa ammissione dell'uomo di 59 anni, era nascosto un fucile Beretta calibro 12 semiautomatico con matricola abrasa con 12 munizioni. Il successivo intervento dell'unità cinofila ha permesso di scovare in una cantina riconducibile ai tre arrestati che erano in possesso delle chiavi, 5 panetti di hashish ognuno di 100 grammi e 2 di circa 50 grammi più 3 buste di cocaina per un totale di 140 grammi.