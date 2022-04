L'appartamento occupato base per lo spaccio: trovati 80 chili di droga

Una lite, la chiamata alle forze dell'ordine e la scoperta: 80 chili di droga, per quello che - a tutti gli effetti - si è rivelata essere una vera e propria base oer lo spaccio. A finire in manette un 32enne e una 33enne, indagati per il reato detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.

La lite

La scoperta in un appartamento di Valmelaina lo scorso 21 aprile. Qui è stata segnalata una lite. Una volta arrivati sul posto ad attendere sul posto i poliziotti del commissariato Parioli vi era il proprietario dell’immobile: è stato lui a riferire che l’appartamento era occupato contro la sua volontà dai due e che aveva il sospetto che gli stessi fossero dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La droga "per uso personale"

E' stato a quel punto che i poliziotti hanno decideso di suonare alla porta. Ad aprire una donna agitata e con diverse ecchimosi sul volto. All’interno dell’abitazione un uomo, anche lui con segni di percosse: entrambi hanno riferito di essere stati aggrediti dal proprietario di casa. Durante il racconto l'occhio degli agenti è caduto sul tavolo del soggiorno, con la presenza di diversi involucri contenenti cocaina e delle dosi di hashish. "E' per uso personale", è stata la spiegazione dei due.

La perquisizione

Visto quanto accertato dagli agenti, si è deciso di procedere ad effettuare una perquisizione domiciliare. Venivano trovati 801 panetti confezionati in 72 buste sottovuoto, per un peso totale di 81.820 Kg, tutti contenuti all’interno di 3 borsoni, 1,760 chili di cocaina suddivisa in 18 buste di plastica sottovuoto, tutto contenuto all’interno di una busta di plastica; 9,820 Kg di marijuana suddivisa in 7 buste sigillate; diversi cellulari. A questo si aggiungevano: 2 bilancini di precisione, 1 tagliacarte avente lama di cm 11.5e manico di plastica e gomma di cm 13.5 intriso di sostanza stupefacente; 1 coltello in manico di gomma di cm 11.5 e lama di ceramica di cm 11.5 intriso di sostanza stupefacente; 1 sigillatrice elettrica per sacchetti sottovuoto; 830 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio, tutto successivamente posto sotto sequestro.

Terminata la perquisizione, i due con precedenti di polizia, anche specifici, sono stati accompagnati presso gli uffici di polizia. L'arresto è stato quindi convalidato durante la direttissima.