L'appartamento di San Basilio usato come base per lo spaccio

Aveva usato un appartamento per nascondere la droga. Una nascondiglio che però non è sfuggito agli investigatori del IV Distretto San Basilio che grazie ad alcuni accertamenti pregressi, hanno individuato un 56enne, sospetto venditore di stupefacenti. I poliziotti lo hanno pedinato e fermato; in tasca aveva le chiavi di un appartamento ubicato li vicino.

Gli investigatori, aiutati dal fiuto di Odina, uno dei migliori cani antidroga della squadra cinofili della polizia di Stato, hanno trovato l’abitazione usata dal 56enne come magazzino; all’interno di essa sono stati sequestrati complessivamente più di 1 chilo di hashish e circa 250 grammi di marijuana.

Nello stesso stabile Odina ha poi segnalato un altro appartamento che è poi risultato essere quello in cui vive il figlio dell'indagato odierno. In questa casa, oltre ad un frammento di fumo, sono stati sequestrati più di 23 mila euro in contanti. Il 56enne, al termine delle attività di rito, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed il giudice del tribunale di Roma, dopo aver convalidato l’operato della polizia giudiziaria, ha disposto il regime degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.