L'appartamento disabitato per smistare la droga. Arrestato imprenditore 32enne

Uno strano movimento di pacchi sospetti in un appartamento disabitato. È stato questo ad insospettire il vicinato che inoltrato numerose segnalazioni alle forze dell'ordine facendo scoprire una sorta di centro di smistamento della droga.

È successo nel popoloso quartiere periferico di Settecamini dove i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Tivoli, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato, in flagranza, poiché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un italiano, imprenditore di 32 anni.

Dopo un mirato servizio di osservazione i militari hanno perquisito l’abitazione in uso all’indagato ed hanno rinvenuto circa 1 kg di stupefacenti (tra hashish e marijuana) con diverso materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi, nonché la somma di 10.000 Euro in contanti della quale non ha giustificato la provenienza.

L’uomo è stato condotto presso le aule di piazzale Clodio dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto.