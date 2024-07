Un appartamento in affitto come deposito per la droga

Dal consumatore al distributore. Quattro ragazzi trovati con hashish e marijuana, i primi due in zona Villa Gordiani gli altri due a Colle Salario. Trovati due 24enni con la droga acquistata i poliziotti sono arrivati davanti una palazzina del III municipio Montesacro trovando il deposito della sostanza stupefacente, un appartamento preso in affitto dai due fornitori della coppia identificata al Prenestino.

Con la droga a Villa Gordiani

L’attività investigativa ha avuto inizio con il controllo effettuato dai poliziotti in via Marcianise, dove hanno notato due 24enni italiani a bordo di un’auto, riconoscendo uno dei due poiché gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla pg per reati inerenti gli stupefacenti. Raggiunta l’autovettura in via dei Gordiani e fermata per un controllo, i due ragazzi si sono mostrati palesemente agitati e la perquisizione veicolare e personale ha permesso di rinvenire e sequestrare 12 grammi di hashish, 27 involucri di hashish del peso di 168 grammi, 6 bustine di marijuana del peso di 45 grammi, una sigaretta elettronica contenente thc da 1 grammo e 1260 euro.

Droga anche in casa

Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di rinvenire presso la prima abitazione una sigaretta elettronica contenente thc da 1 grammo e un involucro contenente 0,2 grammi di hashish, mentre presso la seconda abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati 500 euro in contanti e 11 involucri contenenti 60 grammi di hashish nascosti all’interno di una scarpa.

Da Villa Gordiani a Colle Salario

Inoltre, attraverso l’acquisizione di alcune conversazioni recuperate dai cellulari sequestrati i poliziotti sono venuti a conoscenza di una presunta attività di spaccio svolta all’interno di un’abitazione in via Servigliano.

Deposito della droga

I poliziotti, dopo una scrupolosa attività d’indagine, sono riusciti a individuare l’appartamento in questione e grazie alle immagini di videosorveglianza poste all’ingresso dello stesso, hanno individuato una coppia di ragazzi, una 25enne e un 23enne, entrambi italiani, che facevano ingresso nell’appartamento. Una volta all’interno, i poliziotti hanno subito percepito il tipico odore acre della cannabis e hanno rinvenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, nello specifico 18 chili circa di hashish e oltre 5 chili di marijuana.

Quattro arresti

Gli agenti hanno rintracciato i due ragazzi presso l’abitazione del 23enne dove, a seguito della perquisizione, hanno rinvenuto 10.450 euro e le chiavi dell’appartamento in via Servigliano, dove è stato rinvenuto l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Al termine delle attività di rito, i poliziotti li hanno tratti in arresto.

La magistratura, su richiesta della locale procura della Repubblica, ha convalidato gli arresti.