Appartamenti trasformati in base dello spaccio, blitz tra Acilia e Dragona: 4 arresti

Doppio blitz dei carabinieri nel X Municipio. Nella serata di domenica, i militari di Ostia sono intervenuti, a seguito di una segnalazione per rumori molesti, presso un'abitazione di Dragona, dove hanno identificato i 3 occupanti dello stabile, di cui due italiani ed un ecuadoriano, tutti poco più che 20enni.

I tre alla vista dei militari, dall’iniziale euforia sono improvvisamente passati ad un atteggiamento nervoso e preoccupato, che ha immediatamente insospettito i carabinieri che hanno deciso di perquisire l’intero appartamento. All’esito di tale attività sono state rinvenute molteplici dosi di hashish, già pronte per essere vendute, tutto il materiale occorrente per la pesa ed il confezionamento dello stupefacente, nonché la somma contante di oltre 1.000 euro, provento dell’attività di spaccio.

I tre pusher sono finiti quindi in manette e sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida, mentre lo stupefacente, il denaro contante ed il restante materiale rinvenuto, sono stati sequestrati.

Un altro spacciatore è stato arrestato dagli uomini della Stazione di Acilia. L'uomo, un disoccupato 36enne, era stato notato dai carabinieri mentre effettuava uno strano andirivieni dall’interno della sua abitazione.

Fermato, è stato sottoposto ad una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire, all’interno della sua camera da letto, circa 30 grammi di droghe di vario genere, già suddivise in dosi, nonché materiale per il confezionamento dello stupefacente ed oltre 1.000 euro in contanti.

Lo spacciatore è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, mentre la droga, il denaro ed i restanti materiali rinvenuti, sono stati sequestrati.