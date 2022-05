Gli appartamenti abusivi nel capannone abbandonato, in 17 vivevano senza luce e acqua

Avevano letteralmente costruito tre casette. Mattoni come pareti, una copertura in legno al posto del tetto, e plexiglas e teli al posto delle finestre. Un piccolo comprensorio abusivo, all'interno di un capannone di materiali edili abbandonato, in via di Torrenova.

A scoprire l'abuso, dopo la denuncia del titolare dell'area, sono stati i carabinieri della stazione di Roma Tor Bella Monaca che martedì mattina si sono recati sul posto insieme agli agenti della polizia locale di Roma capitale del VI gruppo Torri e ai servizi sociali del Campidoglio. In quelle case di fortuna, da dicembre scorso, vivevano 17 persone tra cui sei minorenni. Il gruppo aveva affrontato l'inverno sena luce, riscaldamento e acqua.

Non solo. L'area è inoltre interessata dalla presenza di numerosi ammassi di rifiuti, pericolosi e non. Insomma, vivevano al limite. Gli accertamenti hanno portato all'identificazione di tutti gli occupanti, alla valutazione di eventuali provvedimenti da adottare nei confronti dei minorenni ed alla successiva richiesta all'autorità giudiziaria di un sequestro preventivo dell'area.