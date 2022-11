Si spara per errore e simula un agguato

Si è sparato da solo per errore e poi ha simulato un agguato. I carabinieri di Anzio hanno ricostruito quanto avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 novembre smontanto, di fatto, l'ipotesi di un possibile regolamento per questioni legate allo spaccio. Protagonista della vicenda un 55enne denunciato perché gravemente indiziato per detenzione illegale di arma comune da sparo, furto in abitazione e simulazione di reato.

L'allarme è scattato quando i medici del 118 hanno chiamato i carabinieri raccontando di un uomo ferito da un colpo d’arma da fuoco. La vittima ha subito raccontato che un uomo aveva bussato alla sua porta e, improvvisamente, aeveva esploso un colpo d'arma da fuoco con un fucile. Una dichiarazione però lacunosa secondo i militari dell'Arma.

Grazie al supporto del nucleo investigativo di Frascati, i militari hanno ricostruito i fatti. Il 55enne avrebbe rubato un fucile dall'abitazione di un anziano vicino e, arrivato in casa, accidentalmente ha fatto partire un colpo, ferendosi. Le indagini hanno consentito di delineare il grave quadro indiziario e, soprattutto, di rinvenire e sequestrare l'arma utilizzata, sulla quale verranno svolti ulteriori accertamenti balistici. L'uomo è stato immediatamente sottoposto a intervento chirurgico ed è attualmente ricoverato, non in pericolo di vita.