Vandali nella sede del Pd di Anzio, sui muri insulti alla consigliera dem: "Spia"

Vandali in azione ad Anzio, dove la notte scorsa qualcuno ha preso di mira la sede locale del Partito Democratico, in via Aldobrandini, tracciando una scritta minacciosa contro la consigliera comunale Lina Giannino: “Spia”, è la parola vergata con spray nero sui muri.

Giannino già in passato è stata vittima di intimidazioni: nel novembre del 2020 le era stata recapitata una busta con all’interno un proiettile, e in diverse occasioni si era ritrovata le gomme dell’auto squarciate. Dai banchi dell’opposizione è stata sempre molto critica nei confronti dell’amministrazione comunale, e l’ennesimo episodio arriva in un clima già tesissimo: sia Anzio sia Nettuno sono al centro di approfondimenti da parte di una commissione di indagine inviata dalla prefettura di Roma dopo l’operazione “Tritone”, che aveva portato all’arresto di 65 persone considerate affiliate a una “locale” della ‘ndrangheta. Obiettivo degli inquirenti, fare luce su eventuali connessioni tra criminalità organizzata e politica. Una questione cui è stata dedicata anche un'inchiesta trasmessa nei giorni scorsi su La7, che ha scatenato una sorta di "caccia" alle persone che hanno deciso di parlare.

Sull'accaduto indagano i carabinieri di Anzio. Numerose e immediate le reazioni al raid da parte della politica locale e regionale: “La sede è stata vittima di un attacco vergognoso, con scritte sui muri contro la consigliera comunale Lina Giannino. Esprimo massima solidarietà a Lina e a tutta la comunità del Pd di Anzio. Mi auguro venga fatta presto luce su questa vicenda", ha scritto in una nota il segretario regionale del Pd, Bruno Astorre. Anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è intervenuto: "Siamo con Lina Giannino e con il Pd di Anzio vittime di nuove minacce e intimidazioni. C'è chi vuole fermare l'impegno per la legalità. Pieno sostegno alle Forze di Polizia e alla magistratura per l'azione quotidiana di lotta alla criminalità organizzata".

“Desidero esprimere la massima solidarietà alla consigliera comunale e capogruppo PD di Anzio, Lina Giannino, al centro dell’ennesimo attacco subito - ha detto Eleonora Mattia (Pd), Presidente IX Commissione Consiglio regionale del Lazio - Non è la prima volta che Lina, tenace compagna, si trova costretta a subire minacce e intimidazioni da parte di chi ha paura di una donna forte che combatte a viso aperto per una città differente e che ha fatto della battaglia per la legalità la sua cifra politica. Noi siamo sempre stati e continueremo a stare dalla sua parte, quella delle tante cittadine e dei tanti cittadini per bene che vogliono riappropriarsi della narrazione della propria città, contro la criminalità organizzata e ogni forma di violenza”.

“Questa notte è accaduto un fatto molto grave ad Anzio - ha aggiunto Marco Vincenzi, presidente del consiglio regionale del Lazio - Non è purtroppo la prima volta che Lina è vittima di gesti intimidatori. A lei e a tutto il Pd di Anzio va la mia vicinanza. Mi auguro che si faccia presto luce sulla vicenda”. Solidarietà è arrivata anche dalle sezione del Pd di Roma e Pomezia e dal sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.