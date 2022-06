Paura in mare, 17enne cade dagli scogli e si ferisce: salvato dai soccorsi

Un 17enne è caduto in mare da uno scoglio ad Anzio ferendosi una gamba sabato mattina poco prima delle 12. Il giovane era in difficoltà e non riusciva a risalire dall'acqua. Alcune persone hanno chiamato la polizia e il giovane è stato salvato dai poliziotti della squadra nautica della Polmare che lo hanno recuperato con l'acqua scooter. Il 17enne è stato portato in codice giallo all'ospedale di Anzio.