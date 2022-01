Passeggia con il cane e trova resti di intestino in spiaggia

Dopo la mandibola umana con un dente d'oro, un altro macabro ritrovamento sulla spiaggia di Anzio, litorale a sud di Roma. Nella mattinata del 9 gennaio, un uomo a passeggio con il cane, ha trovato resti di intestino, a poche decine di metri dal luogo in cui era stato fatto il precedente ritrovamento.

Gli organi, sono stati trovati in prossimità della riserva Tor Caldara. Sul posto i carabinieri della compagnia neroniana, guidato dal capitano Giulio Pisani che hanno informato il pubblico ministero che, a sua volta, ha disposto l'intervento del medico legale per verificare se trattasi di resti umani o animali. Tutti i reperti, come è stato per la mandibola, sono stati invitati all'istituto di medicina legale di Tor Vergata per accertamenti. Sarà necessario anche l'esame del dna per capirne la natura.