Rapinato con un rasoio puntato alla gola dal branco mentre cammina per strada

È stato avvicinato da tre sconosciuti che gli hanno sferrato un pugno in faccia, puntato un rasoio alla gola e poi l’hanno rapinato mentre camminava in strada.

Sono stati minuti da incubo quelli vissuti da un cittadino straniero che lunedì stava percorrendo corso Italia, ad Anzio. L’uomo, sotto choc e con il viso tumefatto, si è presentato da solo al commissariato Anzio-Nettuno raccontando quello che gli era appena successo.

I poliziotti, una volta raccolta la testimonianza, si sono immediatamente diretti verso corso Italia, dove hanno trovato uno dei tre aggressori mentre cercava di nascondersi tra le auto. Riconosciuto dalla vittima e identificato in un cittadino marocchino di 42 anni, è stato sottoposto a fermo, poi convalidato, e trasferito in carcere. Indagini sono ancora in corso per risalire all’identità degli altri due.