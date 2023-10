Perseguita l'ex moglie con appostamenti e la minaccia: arrestato

Non accettava la fine della relazione con la moglie e così ha pensato bene di iniziare a tempestarla di messaggi, anche minatori e di appostarsi sotto casa della donna. Lei lo ha denunciato ai carabinieri e dopo l'ennesima "visita" sgradita, l'uomo è stato arrestato dai militari della stazione di Nettuno.

Perseguita la ex, arrestato

Un uomo di 41 anni, cittadino italiano, è stato arrestato in flagranza e gravemente indiziato di atti persecutori nei confronti della ex moglie di 57 anni, anche lei italiana. Nello specifico, come raccontato dalla donna ai carabinieri in sede di denuncia, il partner non accettava la fine della relazione iniziata nel 2021 e per questo si appostava sotto la sua abitazione chiedendole insistentemente di riprendere i rapporti, ignorando i rifiuti della donna.

Attivato il "codice rosso"

I carabinieri, dopo aver raccolto ulteriori informazioni e aver comunicato le conclusioni alla Procura della Repubblica di Velletri, hanno attivato il "codice rosso" per i casi di violenza contro le donne e hanno informato la vittima della possibilità di rivolgersiad un centro antiviolenza del territorio.

Fermato in flagranza: ora è in carcere

Poco dopo la denuncia, il 41enne si è ripresentato sotto casa della ex, iniziando a citofonare con insistenza per farla scendere. Inoltre, l'uomo ha inviato messaggi minatori alla vittima (evidentemente non i primi), mostrati dalla donna ai carabinieri della stazione di Nettuno che sono intervenuti scongiurando il peggio e arrestando l'uomo, che è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia di Anzio in attesa del rito direttissimo. Il fermo è stato convalidato e l'Autorità Giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere.