Il loro matrimonio finisce, lui la perseguita per anni e la colpisce con una roncola

Il loro matrimonio era finito nel 2021, eppure non gli aveva impedito di renderle la sua vita un incubo. Vittima di un uomo violento, il suo ex, è stata una donna di Anzio che ormai stanca si è rivolta alla polizia di Stato.

Il suo ex compagno, un italiano di 39 anni, già in passato era stato denunciato dalla donna per il suo essere violento e aggressivo. Con la scusa di voler riprendere il cane, nei giorni scorsi è tornato a perseguitare la ex moglie e, una volta raggiunto il portone di casa, l'ha aggredita. Lei, ferita, è andata al pronto soccorso dell'ospedale di Anzio per farsi medicare e ha vuotato il sacco, di nuovo.

Gli agenti hanno accertato che il rapporto tra i due era terminato nel 2021, quando la donna ha deciso di lasciare il marito considerato il comportamento violento nei suoi confronti. Infatti, diverse volte, l'ex marito dopo aver fatto abuso di alcool era solito aggredirla verbalmente e fisicamente, arrivando anche a colpirla con una roncola.

Le violenze, a dire della donna, avvenivano anche in presenza dei figli minori i quali erano costretti poi, ogni volta, a fuggire di casa assieme alla loro madre. Così, dopo l'ultimo episodio avvenuto una decina di giorni fa durante il quale l'uomo l'ha minacciata di morte, la vittima ha deciso di presentarsi presso gli uffici del commissariato per sporgere denuncia.

I poliziotti si sono recati immediatamente all'abitazione del 39enne dove hanno recuperato e sequestrato un machete di 50 centimetri e coltello a serramanico. Terminati gli accertamenti, l'uomo è stato arrestato poiché gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. L'arresto, su richiesta della procura della repubblica di Velletri, è stato convalidato.