Il fiuto del cane Odina fa scoprire la riserva di cocaina e marijuana

Scoperto dal fiuto del cane poliziotto Odina, che ha individuato la traccia della droga nascosta nell’appartamento e anche nel telaio dello scooter.

Protagonista della vicenda un 40enne residente in via Livatino, ad Anzio. L’uomo è stato individuato durante una serie di controlli effettuati in zona dalla polizia in cui sono state impiegate anche alcune unità cinofile.

È stata proprio Odina, accompagnata dal suo conduttore, a portare gli agenti alla scorta di droga - cocaina e marijuana - che il 40enne aveva nascosto nel suo appartamento e nello scooter. L’uomo è stato arrestato, e dopo la convalida trasferito in carcere.