Bar con lavoratori in nero e ristorante con 70 chilogrammi di cibo mal conservato

Stretta dei carabinieri di Anzio sul litorale che hanno eseguito un servizio ad alto impatto con il supporto dei militari delle compagnie di Frascati, del nucleo cinofili di Roma, del nucleo antisofisticazione e sanità e del nucleo ispettorato del lavoro.

Sono state controllate 5 attività commerciali, dove sono state riscontrate diverse mancanze: in due bar sono stati scoperti tre lavoratori a nero; di conseguenza è scattata anche la sanzione accessoria della sospensione dell’attività imprenditoriale. In un forno sono state riscontrate anomalie igienico/sanitarie e nella conservazione degli alimenti, a causa delle quali sono stati alienati quattro chili di prodotti. In un ristorante sono state rilevate anomalie per la gestione degli alimenti e per le procedure previste per l'HACCP, con conseguente alienazione di circa 70 chilogrammi di prodotti ittici e semilavorati. Complessivamente, sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 28.000 euro.