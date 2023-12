Giallo ad Anzio: uomo trovato svenuto con ferite alla schiena e alla testa

Preso a bastonate in testa, accoltellato alla schiena e lasciato in terra privo di conoscenza. A ritrovarlo, all'alba, una passante che intorno alle 5.20 ha allertato la polizia. E' tinta di giallo l'aggressione ai danni di un cittadino straniero, non ancora identificato, trovato svenuto su viale Marconi, ad Anzio, nei pressi di un bar. Soccorso immediatamente, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale della cittadina del litorale a sud di Roma. Le sue condizioni sarebbero particolarmente gravi.

Quanto accaduto è avvolto nel mistero. Trovato nei pressi di un bar, lo stesso presentava la saracinesca abbassata a metà e la luce accesa. All'interno i segni di effrazione e dell'azione di uno o più malviventi. Il proprietario del locale ha riferito di aver sentito suonare l'allarme, ma di aver visto quanto accaduto solo la mattina. Secondo la polizia il barista non avrebbe in alcun modo a che fare con l'aggressione.

Una delle ipotesi è che la vittima si sia trovato fuori dal bar quando i ladri stavano uscendo. Gli stessi hanno reagito picchiandolo e accoltellandolo. Decisive saranno le immagini delle telecamere che gli agenti del commissariato di Anzio hanno già acquisito.