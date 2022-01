Giallo ad Anzio, 36enne accoltellato e abbandonato in strada

Giallo ad Anzio, dove venerdì pomeriggio i carabinieri hanno soccorso un uomo riverso sul ciglio della strada con diverse ferite da arma da taglio.

L'uomo, identificato in un 36enne del posto, è stato colpito alle gambe, alla mano e alla testa, ed è stato trovato a terra in via Belgio da una pattuglia dei carabinieri che stava transitando in zona.

Il ferito, rimasto cosciente, è stato immediatamente accompagnato dal 118 all'ospedale di Anzio e ammesso in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri stanno adesso indagando per capire cosa sia accaduto e chi lo abbia aggredito.