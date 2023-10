Nasconde 16 chilogrammi di oppio e un'agenda con conti e nomi dei clienti

Nascondeva in casa 16 chilogrammi di oppio pronti per lo spaccio. È quanto hanno scoperto i carabinieri del nucleo operativo ad Anzio, arrestando un 47enne indiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.

Nel corso della mattinata, durante un servizio finalizzato proprio al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari avevano notato uno scambio sospetto tra l'indagato e un giovane nei pressi di via Sezze ad Anzio.

I militari hanno deciso di pedinarlo, seguendolo fino a una piccola villetta, dove è poi risultato risiedere, e hanno eseguito una perquisizione all’interno e nelle pertinenze, rinvenendo e sequestrando 16 chili di oppio sotto forma di bulbi già essiccati, all'interno di tre sacchi della spazzatura e suddivisi in circa 150 piccoli sacchetti.

Sequestrata anche una piccola agenda con conti e nomi, ritenuti riconducibili alla sua attività di spaccio. Al termine degli atti, i carabinieri hanno portato l'uomo al carcere di Velletri, come disposto dall'autorità giudiziaria.