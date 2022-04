Anziano trovato ferito in un appartamento di Monteverde: indagini in corso

Ancora un anziano aggredito, ancora un'aggressione in casa, ancora un un giallo. Dopo la donna ritrovata priva di sensi in casa a Casal Bruciato, nel pomeriggio di domenica 24 aprile un caso analogo si è verificato a Monteverde, in via Paola Falconieri.

Un uomo di 81 anni è stato trovato nella propria abitazione riverso a terra e con un trauma facciale e addominale. A scorgerlo dalla propria finestra, riverso a terra, è stato il vicino. Secondo quanto si apprende sarebbe stato proprio quest'ultimo ad allertare i figli e i soccorsi.

Sul posto, oltre al personale del 118, anche gli agenti della squadra mobile e del commissariato Monteverde. L'anziano, cosciente ma poi sedato per precauzione, è stato trasportato al San Camillo. Nell'appartamento anche la polizia scientifica per i rilevi. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.