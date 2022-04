Anziano stroncato da un infarto, in tasca aveva assegni per 300mila euro

Aveva in tasca assegni per 300 mila euro e 12 mila euro in contanti, insieme alle chiavi di una Ferrari e di una Cadillac. È quanto teneva nella tasca di una giacca un pensionato di ottant'anni morto nella notte di giovedì scorso nella sua abitazione nel comprensorio dell'Olgiata. L'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo del 118 che lo stava portando al policlinico Gemelli.

Sarebbe stato stroncato da un infarto. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza. Secondo la polizia che indaga per capire il perché di tutto quel denaro addosso al pensionato, si tratterebbero infatti di beni riconducibili all'ottantenne già proprietario di alcuni immobili. Soldi, assegni e chiavi delle macchine sono ora in possesso della polizia in attesa delle indagini. L'uomo viveva soltanto con la moglie, non aveva figli.