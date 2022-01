In strada al gelo in stato confusionale e pigiama, anziano soccorso dai militari

In strada a Roma in pigiama ed in stato confusionale al freddo della notte. Questa la scena che si sono trovati davanti all'alba di domenica i soldati dell'esercito che hanno poi soccorso l'uomo richiedendo l'intervento del 118 e dei carabinieri. Il salvataggio intorno alle 4:30 del 9 gennaio in viale Liegi ai Parioli.

Al freddo, confuso, avvicinato dai militari del raggruppamento Lazio-Abruzzo dell'esercito in servizio per l'operazione strade sicure davanti l'ambasciata del Cile l'uomo non ha saputo fornire le proprie generalità, così come non ha saputo indicare da dove si fosse allontanato. Rifocillato e riscaldato, sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della stazione di viale Libia che avevano cominciato una battuta di ricerca dopo l'allarme lanciato dalla moglie che non lo aveva trovato dentro casa.

Identificato in un uomo italiano, affetto da demenza senile, dopo essere stato medicato sul posto dal personale dell'ambulanza, è stato riaccompagnato a casa ed ha potuto riabbracciare la moglie.