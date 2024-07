Anziano seguito e rapinato nell'androne del suo palazzo da due uomini

Hanno seguito un anziano che aveva appena prelevato al bancomat, poi lo hanno seguito davanti casa e una volta entrato nell'androne del suo palazzo lo hanno rapinato del portafogli con dentro 600 euro e le carte di credito. Vittima un uomo di 85 anni, seguito da ladri nella zona dell'Eur.

Quando la vittima è andata in banca per bloccare le carte ha scoperto che poco dopo la rapina era stata effettuata una transazione di 1000 euro con il bancomat rubato. A quel punto l'anziano si è recato negli uffici del commissariato Colombo a sporgere denuncia di quanto accaduto. Immediatamente gli investigatori hanno iniziato a svolgere degli accertamenti ed hanno scoperto che la somma era stata utilizzata per effettuare una scommessa.

Grazie all'analisi delle telecamere di videosorveglianza del palazzo in cui abita l'85enne e a quelle della zona in cui il bancomat era stato usato, i poliziotti sono risaliti ai ladri, due cittadini romeni, di 35 e 34 anni.

Appostati in borghese nei pressi della sala scommesse e al suo interno, gli agenti hanno visto scendere da un'auto il 34enne con in mano lo scontrino della giocata e lo hanno bloccato mentre cercava di riscuotere la vincita; il conducente era invece il 35enne, anche lui bloccato. Sottoposti a fermo di indiziato di delitto, sono stati portati entrambi a Regina Coeli.