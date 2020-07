Si allontana dalla struttura sanitaria in cui era ospite, 77enne ritrovato disidratato dalla polizia

Lo hanno trovato poco distante dal luogo da dove era sparito in terra ed in gravi condizioni dovute alla disidratazione causata dalle alte temperature e dalla carenza di ossigeno. Sono stati gli agenti del commissariato di Tivoli diretto da Paola di Corpo, a permettere di scrivere un lieto fine ad una storia che ha messo a rischio la vita di un 77enne ospite di una struttura sanitaria di Tivoli, con diversi problemi di salute, da cui si era allontanato nel pomeriggio del 25 luglio.

L’anziano signore, che poteva liberamente uscire dalla struttura, era stato visto l’ultima volta verso le ore 16.00 presso la Cappella interna, per poi accorgersi in virtù della cena che non aveva fatto rientro. Immediatamente sono iniziate le ricerche da parte del personale sanitario della casa di cura che ha successivamente affiancato anche gli agenti del commissariato di Tivoli.

I poliziotti dopo aver percorso in lungo e in largo le vie e i sentieri limitrofi, valutando anche possibili allontanamenti con i mezzi pubblici, poi esclusi in seguito alle opportune verifiche, le ricerche hanno condotto verso un ultimo sentiero rimasto nei pressi della struttura.

Percorrendolo, dopo circa 100 metri, la persona anziana è stata trovata in terra, in gravi condizioni dovute alla disidratazione causata dalle alte temperature e dalla carenza di ossigeno. Allertato il 118, gli agenti e gli infermieri hanno prontamente soccorso l’anziano signore e dopo le prime essenziali cure, è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale di Tivoli.

I familiari informati, hanno immediatamente raggiunto l’ospedale dove hanno potuto riabbracciare il loro caro.